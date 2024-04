× Wer kennt diesen Räuber mit unreiner Haut?

Die Wiener Polizei hat am Sonntag ein Fahndungsbild veröffentlicht, auf dem ein Mann zwischen 20 und 25 Jahren zu sehen ist, der zusammen mit einem zweiten Täter einen Raub begangen haben soll.

Das Opfer war bereits am 17. Dezember 2023, gleich nachdem es aus der Straßenbahn in der Geiereckstraße in Simmering ausgestiegen war, von zwei vorerst Unbekannten überfallen und ausgeraubt worden. Ein Tatverdächtiger, der das Opfer festgehalten hatte, konnte bereits ausgeforscht werden.

© LPD Wien ×

Gesucht wird nun mit der Hilfe eines Fahndungsbildes der zweite Mann, welcher die Kleidung des Opfers durchsucht und die Beute, ein Handy und eine Geldbörse, an sich genommen hatte. Der Räuber mit dunklen Haaren sowie schlanker Statur soll zwischen 170 und 175 cm groß sein. Besonders auffällig soll seine unreine Haut sein, es könnte sich dabei auch um Narben handeln.