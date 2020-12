Innerhalb von zwei Tagen wurden Zigarettenautomaten in Wien aufgesprengt.

Wien. Freitagnacht in Floridsdorf, Sonntagnacht in Favoriten: Erneut wurde in Wien ein Zigarettenautomat, vermutlich durch einen pyrotechnischen Satz, aufgesprengt. Ein Zeuge konnte Sonntagnacht im Bereich Laaer-Berg-Straße, um etwa 1 Uhr beobachten, wie mehrere Personen in der Nähe des Automaten gewesen sein sollen, anschließend hörte er einen lauten Knall und verständigte die Polizei. Die unbekannten Tatverdächtigen konnten mit Zigarettenpackungen und Bargeld zu Fuß flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt.

Bereits Freitagnacht Zigarettenautomat aufgesprengt