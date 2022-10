Wien: Heuer mehr Weihnachtsmärkte

Dafür sinkt die Zahl der Stände auf dem Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz auf 100.

Wien. In rund einem Monat startet wieder die Weihnachtsmarktsaison. Heuer sind 17 Weihnachtsmärkte geplant. Im Vorjahr waren es nur 13. Neue Märkte soll es in Favoriten und Floridsdorf geben. Details zu den geplanten neuen Märkten nennt das Wiener Marktamt noch nicht. Momentan würden noch die Bewilligungen geprüft, so Marktamt-Sprecher Alexander Hengl. Bis spätestens drei Monate vor Beginn muss eine Bewilligung beantragt werden. Eine Obergrenze an Bewilligungen gebe es jedoch nicht: „Wien ist sowieso die Christkindlmarkt-Stadt Europas.“ Die Zahl der Märkte variiere zwischen 15 und 20.

Standler müssen heuer Öko-Kriterien erfüllen

Fix: Altbekannte Weihnachtsmärkte finden heuer wieder statt. Laut Hengl der Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz, das Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, den Altwiener Markt auf der Freyung, sowie den Weihnachtsmarkt Am Hof und der Markt beim Schloss Schönbrunn. Die Märkte werden höchstens sieben Wochen genehmigt und starten zwischen 10. und 19. November. Während die Zahl der Weihnachtsmärkte steigt, sinkt die Zahl der Stände auf dem Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz auf 100. Grund: Laut Paul Weis, Geschäftsführer der „Stadt Wien Marketing GmbH“, die heuer zum ersten Mal für die Durchführung des Christkindlmarktes zuständig ist, liege dies am neuen Marktkonzept.

„Wer heuer Wer einen Stand haben möchte, muss gewisse Öko-Kriterien erfüllen“, so Paul Weis. „Wer diese nicht erfüllen wollte, hat heuer keinen Stand bekommen.“