× Wien: Mega-Stau am Franz-Josefs-Kai

Wegen einer neuen Baustelle am Franz-Josefs-Kai kam es Montagfrüh zu einem riesigen Stau.

Wien. Viel Geduld brauchten Autofahrer Montagfrüh am Franz-Josefs-Kai im 1. Bezirk: Wegen einer neuen Baustelle kam es zu einem riesigen Stau. Der Zeitverlust beträgt bis zu 45 Minuten. Wegen Instandsetzungsarbeiten auf dem Franz-Josefs-Kai zwischen Augartenbrücke und Salztorbrück stehen im Juli und August nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung, wie der ÖAMTC auf seiner Homepage berichtet.

Aufgrund der neuen Baustelle am Franz-Josefs-Kai herrscht hier akute Staugefahr:

Roßauer Lände

Schottenring

Salztorbrücke

Am 4. Juli starten in der Nähe bei der Aspernbrücke (2. Bezirk) die Instandsetzungsarbeiten und Lückenschluss des neuen Radhighways zwischen Donaustadt und Innere Stadt. Voraussichtliches Ende der Arbeiten April 2024. Für beide Richtungen bleiben 2 Fahrstreifen frei. Der Geradeausfahrstreifen in Richtung Aspernbrückengasse entfällt und muss örtlich umfahren werden.

6 Kilometer Stau auf der A23

Außerdem staute es heute Früh wegen eines Unfalls auf der A23 Südosttangente Wien, Gänserndorf Richtung Vösendorf: Zwischen Hirschstetten und Handelskai sind Fahrstreifen gesperrt. Der Stau wuchs auf bis zu 6 Kilometer.