Wien: Polizei verbietet Impfgegner-Autocorso

Wiener Polizei erhöht den Druck: Autocorso wird nicht erlaubt.

Die LPD Wien hat via Twitter angekündigt die geplante Autocorso-Demo zu verbieten. Es ist untersagt Fahrzeuge als Blockademittel zu verwenden. Dies sei nicht nur gefährlich, sondern man müsse auch die Emissions- und Lärmbelastung, in einem vielfach frequentierten Naherholungsgebiet beachten. Die Polizei äußerte sich dazu folgend: "Die für morgen, 11.02.2022, in Form von Autokorsos angezeigten Versammlungen im Bereich Prater Hauptallee/Praterstern/Ringstraße wurden von der LPD Wien als Versammlungsbehörde gem. §6 Versammlungsgesetz untersagt."

Es liegen Hinweise vor, dass Demonstrationsteilnehmer*innen entgegen der Intention bzw. Anweisung der Anmelder ihre Fahrzeuge als Blockademittel verwenden, um den innerstädtischen Verkehr völlig lahmzulegen. (2/5) — POLIZEI WIEN (@LPDWien) February 10, 2022