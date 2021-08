Wien: Schneider bedroht Kunden mit Schere

Vorläufig festgenommen - Streit um Änderung eines Kleidungsstücks.

Zwei Männer sind in Wien-Favoriten in einer Änderungsschneiderei mit dem Handwerker über das Kürzen einer Hose so in Streit geraten, dass schließlich die Polizei ausrücken musste und den Schneider vorläufig festnahm. Er wird von den beiden Kunden beschuldigt, sie mit einer Schere bedroht zu haben. Weiters soll er auch einem der beiden Männer eine Halskette und ein T-Shirt zerrissen haben, teilte die Polizei am Samstag mit.

Der 44-jährige Schneider wurde nach der Festnahme am späten Nachmittag in der Favoritenstraße einvernommen und anschließend auf freiem Fuß angezeigt. Zu einer Bedrohung mit einer Schere, wie es ihm von den beiden Männern (18 und 21 Jahre alt) vorgeworfen wird, soll es jedoch laut dem Handwerker nicht gekommen sein.