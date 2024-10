Wiener DJ soll fünf Frauen missbraucht haben

Der 29-Jährige soll sich an mehreren Frauen vergangen haben. Er sitzt bereits in U-Haft.

Laut dem Hashtag #TechnoMeToo dürfte das Wiener Nachtleben einen schrecklichen Beigeschmack haben. Die Aktivistin und Party-Veranstalterin Frederika Ferková und die DJane Sabrina Geißler versuchten mit dem Hashtag ein Bewusstsein für Übergriffe auf Frauen, trans und nonbinäre Personen schaffen.

© Roman Fuhrich ×

Daraufhin hatten sich Dutzende Betroffene gemeldet und von Missbräuchen durch Club-Besitzer, Veranstalter oder DJs berichtet. Heraus stach dabei ein 29-jähriger DJ, der sich ab Donnerstag vor dem Landesgericht in Wien verantworten muss.

Der Prozess gegen den 29-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Frauen, die aufgrund konsumierter Substanzen beeinträchtigt und wehrlos gewesen sein sollen, wurde für zwei Tage anberaumt.

Eine Vergewaltigung am Disco-WC

Neben einer sexuellen Belästigung ist auch eine Vergewaltigung angeklagt. Diese soll in einem Club am WC stattgefunden haben. Der DJ soll dem Opfer den Weg in die Kabeine versperrt und sie zu Sex gezwungen haben, obwohl die Frau deutlich nein gesagt habe.

© Roman Fuhrich ×

Aufgrund von Tatbegehungsgefahr sitzt der Angeklagte seit Ende Juli in U-Haft. An insgesamt fünf Frauen soll sich der Wiener DJ insgesamt zwischen April 2021 und März 2024 vergangen haben. Der 29-Jährige, für den die Unschuldsvermutung gilt, hatte bisher alle Vorwürfe bestritten. Im Falle eines Schuldspruchs drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft. Das Urteil soll am 25. Oktober fallen.