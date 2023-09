Wiener Polizei sperrt in der Nacht zu

Pro Bezirk gibt es ab 1. Oktober in Wien nur mehr mindestens ein offenes Wachzimmer in den Nachtstunden - in Favoriten haben zwei offen. Im etwas kleineren Linz sind es nächstens zehn.

Nach vielen Debatten macht die Wiener Polizei ernst - ab dem 1. Oktober will man "die Öffnungszeiten für den Parteienverkehr zeitgemäß anpassen", wie es in einer Aussendung heißt. Dies bedeutet laut Polizei, dass pro politischem Bezirk zumindest eine Polizeiinspektion 24 Stunden für Bürgeranliegen geöffnet hat. "In der Nacht sind ja Beamte für Streifen etc. da, es kann halt nicht jedermann reingehen und eine kleine Sachbeschädigung anzeigen", erklärt ein Polizeisprecher.

Favoriten vs. Linz. oe24.at hat die neue Situation im Bezirk Favoriten mit 218.00 Einwohnern analysiert - und mit LInz mit seinen 203.000 Einwohnern verglichen: In Wiens "Crime-Hotspot", den ausgerechnet der Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer, seines Zeichens Ex-Polizeigeneral von Wien, zur No-Go-Area für Polizisten erklärt hatte, sind künftig in der Nacht genau zwei Dienststellen offen: Die am Hauptbahnhof und die in der Van der Nüll-Gasse.

Im vergleichsweise doch beschaulicheren Linz mit 203.000 Einwohnern gibt es in der Nacht gleich zehn offene Polizeidienststellen - Innenminister Gerhard Karner wird hier Erklärungsbedarf bekommen...

Als Grund für die Maßnahme gibt die Polizei an, dass die Beamten so vom Innendienst entlastet würden, es zu einer Konzentration auf den Kernbereich im Außendienst komme und gleichzeitig Überstunden reduziert werden könnten.

Außerdem sei die Polizei 24 Stunden via Notruf 133 oder in einer der offenen Inspektionen zu erreichen.

Das sind die in der Nacht offenen Polizeidienststellen in Wien ab 1. Oktober:

1.: Deutschmeisterplatz

2.: Praterstern, Ausstellungsstraße,

3.: Juchgasse, Wien Mitte

4.-9.: Taubstummengasse, Viktor-Christ-Gasse, Kopernikusgasse Kandlgasse, Fuhrmannsgasse, Boltzmanngasse

10.: Van der Nüll Gasse, Hauptbahnhof

11.: Sedlitzkygasse

12.-13.: Hohenbergstraße, Lainzer Straße

14.-15.: Leyserstraße, Tannengasse, Westbahnhof

16.-17.: Wattgasse, Rötzergasse

18.-19.: Schulgasse, Hohe Warte

20.: Dresdner Straße

21.: Hermann Bahr Straße, Kummergasse

22.: Wagramer Straße, Quadenstraße

23.: Lehmanngasse