Wiener Rapper feiert wilde Corona-Party

Am Ende wurde auch die Polizei auf die Feier mit Dutzenden Gästen aufmerksam.

Am Sonntag appellierte bereits Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer Videoansprache an die Eigenverantwortung der Österreicher. Es "liegt an uns allen", den zweiten Lockdown zu verhindern - indem soziale Kontakte reduziert, auf Feiern, große private Zusammenkünfte und Partys verzichtet wird, sagte er in einem langen via Facebook verbreiteten Video mit dem Titel "Die Lage in Österreich ist ernst".

Diese Warnung scheint aber noch nicht bei allen angekommen zu sein. Ein wahrlich verstörendes Video auf Instagram zeigt Szenen in einer Wiener Wohnung. Dutzende Menschen feiern eine wilde Party. Kein Abstand, keine Masken - nur laute Musik und viel Alkohol.

© Instagram/bibiza_official

Mittendrin ist der Wiener Rapper Bibiza. Der 21-Jährige gibt auf der Party ein Konzert. Es soll sich dabei um ein zurzeit ohnehin seltenes Engagement des Hip-Hop-Künstlers gehandelt haben. Veranstaltet oder gar organisiert hat er die Party nicht.

Dennoch sind solche Bilder anlässlich der massiv steigenden Coronavirus-Infektionszahlen in Österreich mehr als befremdlich. Auf die wilde Feier wurde letzten Endes auch die Polizei aufmerksam. Videos auf Instagram zeigen, wie Dutzende Gäste die Party schließlich verlassen.