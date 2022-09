Wiener stirbt nach Wohnungsbrand

Ein 70-jähriger Mann ist in Wien-Hernals bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Die Schwiegertochter habe am Donnerstagabend die Polizei verständigt, da der 70-Jährige nicht erreichbar war. Er wurde in seiner verrußten Wohnung nach bereits erloschenem Brand von den Beamten gefunden. Als Todesursache wird eine Rauchgasvergiftung vermutet, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Exekutive verständigt, die den Verstorbenen in seiner Wohnung tot auffand. Der Herd in der Küche sowie die Hände des Mannes waren laut Aussendung mit Ruß bedeckt. Der Brand habe sich allerdings lediglich auf die Wohnung in der Hernalser Hauptstraße erstreckt und war bei Eintreffen der Beamten bereits vollständig erloschen. Laut vorläufigen Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien dürfte es sich um einen Unfall gehandelt haben. Der Herd sei in Brand geraten.