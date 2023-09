Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Montag einen Taxifahrer gefasst, der von mindestens 39 Kundinnen und Kunden hochpreisige Uhren im Wert von insgesamt rund 600.000 Euro gestohlen haben soll.

Der 33-Jährige wurde bereits in Untersuchungshaft genommen, hieß es am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Er soll seit einem Jahr in seinen regulären Nachtdiensten immer wieder die starke Alkoholisierung seiner Opfer ausgenutzt haben. Die Ermittler gehen von weiteren Opfern aus.

© LPD Wien ×

Die Polizei sucht nach weiteren Opfern

© LPD Wien ×

Mit K.O-Zuckerl betäubt

Uhren im Wert von 600.000 Euro wurden gestohlen

Der Fahrer sprach in der Regel die Betroffenen zuerst darauf an, ob sie ein Taxi beziehungsweise Uber bestellt hätten. Einige hätten tatsächlich gerade eines organisiert, andere nicht. Der Räuber soll dann unter einem Vorwand den Gästen einen Kaugummi oder ein Zuckerl verabreichen. Oft würde die Alkohol- oder Parfumfahne erwähnt, damit der Fahrgast tatsächlich zugreift. Was die Opfer aber nicht wissen, es handelt sich um eine Art „K.O-Zuckerl“. Die ahnungslosen Opfer werden nach der Betäubung auf Wertsachen durchsucht und ausgeraubt.