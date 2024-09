Wiener U-Bahnen nehmen Betrieb wieder auf

Gute Nachrichten für alle, die in Wien vorzugsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, hatten am Dienstagabend die Wiener Linien.

Die U-Bahnlinien U2 und U3, die als Folge des Extremwetters tagelang eingeschränkt geführt werden mussten, sollten ab Mittwochfrüh wieder durchgängig zur Verfügung stehen. Auch auf der U4 könnte es wieder "Normalbetrieb" geben, sofern letzte Sicherheitstests positiv ausfallen.

Nachdem die Pegelstände des Wienflusses am Dienstag zuletzt ständig gesunken sind und beim Pegel des Donaukanals ein weiterer Rückgang im Laufe des Mittwochs erwartet wird, sei der Abbau der Hochwasserschutzmaßnahmen weit fortgeschritten, teilten die Wiener Linien mit: Fast alle Dammbalken wurden entfernt. Die Oberleitungen der U6 werden nach und nach instandgesetzt.

Letzte Arbeiten entlang der U4

Stand Dienstagabend könnten die Wienerinnen und Wiener mit einem Betrieb ab morgen, Betriebsbeginn, bei U2 - wieder durchgehend zwischen Schottentor und Seestadt - sowie U3 - durchgehend zwischen Ottakring und Simmering - rechnen, hieß es. Auf der Linie U4 waren noch letzte Arbeiten im Gang. "Im Laufe des Abends wird ein Testzug unterwegs sein, um den Schotteruntergrund im überfluteten Bereich zu überprüfen. Wenn keine Unregelmäßigkeiten auffallen, kann der Betrieb Mittwochfrüh wieder aufgenommen werden. Sollte es zu Problemen kommen, stehen weiterhin Ersatzbusse bereit", so die Aussichten.

Auf der Linie U6 kann der durchgängige Betrieb noch nicht aufgenommen werden. Im Bereich Längenfeldgasse - Niederhofstraße war es zu massiven Wassereintritten gekommen. "Aktuell sind die Wiener Linien gemeinsam mit der Wiener Berufsfeuerwehr dabei, die betroffenen Stellen abzupumpen. Die U6 kann daher weiterhin nicht zwischen Westbahnhof und Bahnhof Meidling verkehren", so die jüngsten Informationen. Fahrgästen wird empfohlen, die Linien 6, 18 und 59A zu nutzen. Auch die Linie 62 steht als Ersatz bereit, diese wurde verlängert und wird von Lainz über Bhf. Meidling S U - Margaretengürtel U - Westbahnhof S U - Burggasse, Stadthalle U geführt.

Bis Betriebsbeginn Mittwochfrüh galten weiter folgende Einschränkungen: Die U4 kann nur zwischen Heiligenstadt und Friedensbrücke fahren, die U6 wird bis auf weiteres zwischen Floridsdorf und Westbahnhof sowie Bahnhof Meidling und Siebenhirten geführt. Die U3 verkehrt zwischen Ottakring und Schlachthausgasse. Die U2 fährt nur zwischen Seestadt und Taborstraße.

Folgende Ersatzlinien stehen zur Verfügung:

U2: Weichen Sie bitte auf die Linien 1 und 2 aus.

U3: Weichen Sie bitte auf die Linien 18, 71 und 74A aus.

U4: Der Schienenersatzverkehr ist zwischen Hütteldorf und Karlsplatz eingerichtet. Die Haltestellen sind in der WienMobil App unter "Betriebsinfo" - "geplant" - "U4 Hochwasser" zu finden. Die Linie D steht als Ersatz zwischen Heiligenstadt S U und Karlsplatz U zur Verfügung.

U6: Die Linie 62 wurde verlängert und wird von Lainz über Bhf. Meidling S U - Margaretengürtel U - Westbahnhof S U - Burggasse, Stadthalle U geführt. Weichen Sie bitte auch auf die Linien 6, 18 und 59A aus.

Die Aufräumarbeiten bei der U2-Baustelle Pilgramgasse sind in vollem Gange. Am Sonntag war der Wienfluss neben der Baustelle über die Hochwasserschutzwand getreten. Das Wasser sei bis zu zehn Meter in der Baustelle gestanden und wurde seither abgepumpt.

Bei den Straßenbahnlinien 40 und 41 konnten die Schäden in der Nacht auf Dienstag behoben werden. Die Züge verkehren seit Dienstag, Betriebsbeginn, wieder normal.