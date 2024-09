Wiener zog Spur der Verwüstung durch Floridsdorf

Der 41-Jährige beschädigte mehrere Fahrzeuge

Ein 41-Jähriger hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Floridsdorf eine Spur der Verwüstung gezogen. Der Mann soll Polizeiangaben zufolge in einer öffentlichen Garage Fahrzeuge beschädigt und mit einem Feuerlöscher herumgesprüht haben.

Danach schlug er im Bereich Am Spitz beim Amtshaus mit einem Hammer Auslagenscheiben ein. Bei der Schloßhofer Straße hinter dem Floridsdorfer Bahnhof wurde der Wiener dann festgenommen. Bei ihm wurde der Hammer gefunden und sichergestellt.

Schwere Sachbeschädigung

Ein Auto-Besitzer alarmierte schließlich die Einsatzkräfte, die dann die Verfolgung aufnahmen. Der Mann wurde wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung vorläufig festgenommen. Der 41-Jährige befand sich am Dienstag noch bei der Polizei.