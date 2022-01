Wirbel um Freispruch für X-Jam-Security

Der Angeklagte wurde trotz zwei verbüßter Haftstrafen als „Aufpasser“ eingestellt.

Wien, Porec. Es war der Aufreger des vergangenen Sommers und sorgte Donnerstag auch am Wiener Straflandesgericht für Wirbel und Empörung. Es geht um die Matura-Reise X-Jam, bei der Hunderte Maturanten aus Österreich und Deutschland die Halbinsel Lanterna in Kroatien vergangenen Sommer von 26. Juni bis 9. Juli in eine zweiwöchige Party-Zone verwandelten.



Wie ÖSTERREICH berichtete, hatten sich damals rund 40 Teilnehmer bei der Beschwerdehotline der Veranstalter gemeldet und über Übergriffe oder ungebührliches Verhalten bei der Schulabschluss-Massenfete geklagt.



