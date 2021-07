Wirbel um Testpflicht für Kinder

Tourismus-Ministerin kritisiert Wien, Ludwig kontert: Virus hat keine Ferien.

Über die strengeren Regeln in Wien ist Politstreit entbrannt. Mückstein unterstützt Wien.

Testen für Sechsjährige

In Wien werden künftig Wohnzimmer-Selbsttests nicht mehr als Eintrittstests akzeptiert. Zudem müssen auch alle Kinder ab sechs Jahren Tests vorweisen.Die Bundeslösung sieht hingegen seit gestern Tests erst ab zwölf Jahren vor und lässt auch die Selbsttests weiter für Gastronomie, Diskotheken & Co zu.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger, die die Interessen der Gastronomie vertritt, kritisiert die strengeren Regeln in Wien: Die „Vorgangsweise“ von Wien gehe „völlig an der epidemiologischen Realität vorbei“, und das „einseitige Ändern von Regeln“ sei „völlig absurd“.

Der zuständige Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sieht das anders und lobt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig: „Ich begrüße die Initiative von Bürgermeister Ludwig. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.“

Ludwig: »Machen das nicht aus Jux & Tollerei«

Das sieht auch Ludwig so, der Köstinger scharf kontert: „Wir machen das ja nicht aus Jux und Tollerei.“ Die Delta-Mutation sei eine „große Herausforderung“, das „Virus macht keine Ferien“.

Protest. Dass kleine Kinder getestet werden müssen, ärgert aber auch viele Eltern, die nicht vor jedem Wirtshausbesuch ihre Kinder testen lassen wollen.

Ludwig erklärt das mit den Schultests, die wegen der Ferien wegfallen: „Es ist einsichtig, wenn wir bis jetzt der Meinung waren, dass wir Kinder in diesem Alter testen, dass wir das auch tun, wenn Schulferien sind.“ Tatsächlich deuten die Daten aus Großbritannien und Israel darauf hin, dass der Anstieg mit der Delta-Variante teils bei ungeimpften Kindern begonnen habe.

Tests. Wien bietet zudem Gratis-PCR-Gurgeltests an. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger etwa hatte bereits auf oe24.TV erklärt, dass ihre Familie samt Kindern sich zwei bis drei Mal die Woche so testen lassen würden. Diese Testergebnisse gelten dann auch für 72 Stunden.