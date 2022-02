× Wo steckt der Mörder von Favoriten?

In halb Europa jagt die Polizei den Killer, der einen Landsmann erschoss.

Wien. Die aktuelle Fahndung liegt in allen Polizei-Dienststellen entlang der Grenze zu den österreichischen Nachbarländern auf. Gejagt wird nach wie vor der Mörder von Favoriten, der Mittwochabend in einer Wohnung in der Troststraße den Türken Ali Riza Y. (38) mit drei Pistolenschüssen in die Brust tötete. Laut zeugen soll er mit einem roten VW Passat mit deutscher Zulassung geflüchtet sein.

Der mutmaßliche Killer ist namentlich bekannt, es handelt sich um einen 34 Jahre alten Landsmann des Opfers. Das Motiv für die tödlichen Schüsse ist dagegen noch unbekannt. Eifersucht wird kolportiert, kriminelle Machenschaften.

Die entscheidenden Hinweise auf den Täter gab ein Zeuge, der sich während des Mordes in der Wohnung befand. Er versteckte sich auf der Toilette, sollte angeblich ebenfalls getötet werden. Weitere Details hält die Polizei noch zurück, weil die Fahndung nicht gefährdet werden soll.