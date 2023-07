Zoll konnte 128.000 Euro Schwarzgeld sicherstellen

Einen nicht alltäglichen Fund machten Zollbeamte bei einem 25-Jährigen.

Wien. Selbst erfahrene Zollbeamte am Flughafen Schwechat waren überrascht, als sie bei ­einer Routinekontrolle 128.000 Euro fanden. Diese gehörten einem Nigerianer (25), der gerade am Weg nach Äthiopien war, und dann weiter nach Lagos fliegen wollte. Der Zoll kam dem Mann auf die Spur, weil er mehrere 200er, 100er und 50 Euro-Scheine mithatte. Bei der Befragung gab der Reisende dann doch zu, ungefähr 100.000 Euro in bar mitzuführen. Bei der genauen Kontrolle stellte sich heraus, dass der tatsächliche Betrag um fast 30.000 Euro höher war. Auf Nachfrage erklärte er, das Geld seien Ersparnisse von einem Geschäftspartner. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.