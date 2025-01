Zum 70. Geburtstag: Filmarchiv Austria erhält neuen Kinosaal

Der Eröffnung erfolgt mit dem Archivprogramm "Eine Reise ins alte Wien" am 24. Jänner.

Das Filmarchiv Austria wird diesen Herbst 70 und beschenkt sich zum Bestandsjubiläum mit einem neuen Kinosaal: Im Wiener Metro Kinokulturhaus wird am 24. Jänner mit dem Archivprogramm "Eine Reise ins alte Wien" der 80 Plätze fassende Kinosalon offiziell eingeweiht, der somit zwischen dem historischen Saal (162 Plätze) und dem Eric-Pleskow-Studiokino (49 Plätze) angesiedelt ist. Technisch ist der neue Saal sowohl mit digitalen wie historischen Projektoren ausgestattet.

Letzteres wird gleich am Eröffnungsabend deutlich, wenn über den mit originalem Kohlenbogenlicht bestückten Projektor aus den 1910er-Jahren 35mm-Kopien von historischen Filmen wie "Vienne: Retour des Courses" (1896), "Das Sandbad" (1907) oder "Typen und Szenen aus dem Wiener Volksleben" (1911) laufen werden. Insgesamt bietet der Abend eine Begegnung mit 15 Werken, die von den Pioniertagen des frühen Kinos zeugen. Durch das Programm führen Filmarchiv-Direktor Ernst Kieninger und Nikolaus Wostry, der das Zentralfilmdepot in Laxenburg leitet.

Aktuell bewahrt das Filmarchiv als "zentrale Sammel- und Dokumentationsstelle für den Film" mehr als 200.000 Filme auf, davon mehr als 85 Prozent aus Österreich. Hinzu kommen rund zwei Millionen Fotos und Filmstills, 48.000 Filmprogramme, 16.000 Plakate sowie mehr als 40.000 Bücher und Zeitschriften. Zu den Hauptstandorten gehört neben dem Metro Kinokulturhaus sowie dem Depot in Laxenburg auch das Audiovisuelle Zentrum im Wiener Augarten. Gemäß dem Motto "to preserve and to show" will man das umfangreiche filmische Erbe Österreichs nicht nur restaurieren und archivieren, sondern auch der Öffentlichkeit zugänglich machen.