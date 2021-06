× Zusammenstöße bei Antifa-Demo in Wien

In Wien-Favoriten versammelten sich am Samstagnachmittag wenige hundert Menschen zu einer Demonstration.

In Wien-Favoriten versammelten sich am heutigen Samstag zahlreiche Mitglieder der "Autonomen Antifa" zu einer "kämpferischen Demo". Die Kundgebung richte sich laut den Veranstaltern gegen "Faschismus, Patriarchat und den Krieg in Kurdistan". Genau heute vor einem Jahr war es in Favoriten bereits zu Ausschreitungen bei Zusammenstößen mit vermeintlichen "Grauen Wölfen" gekommen, die die "Antifa" als "Angriffe auf linke türkisch-kurdische Strukturen und auf eine feministische Kundgebung" bezeichnete. Die Teilnehmer der Demonstration trafen sich gegen 14 Uhr in der Nähe der U1 Station Troststraße und zogen durch den Bezirk. Kurz vor 17 Uhr war die Demonstration noch in vollem Gange.

Im Laufe des Nachmittags ist es mehrfach zu Ausschreitungen gekommen, wie auf dem Nachrichtendienst Twitter veröffentlichte Bilder zeigen. Auch oe24-Reporter berichten von einer sehr aufgeheizten Stimmung unter den Demonstrationsteilnehmern. Es soll zu Scharmützeln und Rangeleien mit der Polizei gekommen sein, die mit unzähligen Fahrzeugen und Beamten vor Ort ist. Angeblich sollen auch Böller geflogen sein, es soll auch zu mindestens einer Verhaftung gekommen sein.

Teilnehmer der Demonstration sprechen von "Provokationen" durch "mutmaßliche Graue Wölfe", eine türkische, rechtsextremistisch verortete Gruppierung. Bereits im Vorjahr war es in Favoriten zu Zusammenstößen zwischen linksextremen und rechtsextremen Gruppierungen gekommen.