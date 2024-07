Zwei international gesuchte Verdächtige in Wien festgenommen

Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien haben am Wochenende zwei per Haftbefehl gesuchte Verdächtige festgenommen und jeweils zur Übergabehaft in eine Justizanstalt gebracht.

Demnach wurde eine 39-jährige in ihrer Heimat Slowakei gesuchte Frau am Samstag gegen 18.00 Uhr in Hernals aus dem Verkehr gezogen, ein 21-Jähriger Rumäne tags darauf gegen 20.00 Uhr in der Brigittenau.

Der Rumäne wurde laut Polizeiaussendung vom Montag in Kooperation mit dem Bundeskriminalamt durch die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien festgenommen. Er steht im Verdacht, im Jahr 2018 eine erpresserische Entführung in der Republik Moldau begangen zu haben. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) unterstützte die Zielfahnder bei der Festnahme und Überstellung in die Justizanstalt.

Im Fall der 39-Jährigen, gegen sie bestanden mehrere Europäische Haftbefehle slowakischer Strafverfolgungsbehörden, wurde diese an der Wohnadresse ihrer Tochter ausfindig gemacht. Dort soll sie noch versucht haben, sich als eine Tante auszugeben, ehe sie doch gestand, die Gesuchte zu sein. Sie wurde ebenfalls festgenommen.