Zwei Mädchen raubten in Wien 18-Jährige aus

Das Opfer soll in der Johnstraße im 15. Wiener Gemeindebezirk von den zwei jungen Frauen angesprochen worden sein.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr in der Johnstraße in Rudolfsheim-Fünfhaus. Zwei junge Frauen sprachen eine 18-Jährige dort an. Einer der beiden Teenies gab an, dringend telefonieren zu müssen, woraufhin das Opfer helfen wollte.

Als die 18-Jährige daraufhin ihr Handy wieder an sich nahm, schlug ihr eines der Mädchen dieses wieder aus der Hand. Die beiden Tatverdächtigen konnten schließlich mit der gestohlenen Beute flüchten.

Handy konnte in Wohnung geortet werden

Doch weit kamen sie mit dem Telefon nicht. Denn aufgrund der Handy-Ortung konnte das Diebesgut schnell in einer Wohnung, wo sich eine 15-jährige Rumänin aufhielt, ausfindig gemacht werden. Sie wurde angezeigt. Weitere Ermittlungen in dem Fall laufen noch.