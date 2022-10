Die beiden wurden wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung vorläufig festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Polizisten führten am Mittwoch in der Polizeiinspektion Kopernikusgasse eine Amtshandlung mit einer E-Scooter-Lenkerin durch. Ihre beiden männlichen Begleiter im Alter von 23 und 24 Jahren verhielten sich während der Amtshandlung sehr provokant gegenüber den Beamten und sollen lautstark in der Dienststelle herumgeschrien haben. Als sie nach der Abmahnung durch die Beamten die Dienststelle verließen, konnte ein Polizist wahrnehmen, wie die beiden jungen Männer soeben einen geparkten Polizeibus zerkratzt haben dürften, wie die Polizei berichtet.

Beide wurden angehalten und es wurde festgestellt, dass die beiden österreichischen Staatsbürger insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge (ein Polizeibus und vier private Fahrzeuge) vor der Dienststelle mit einem Schlüssel beschädigt haben sollen. Der Schlüsselbund wurde sichergestellt.

Die beiden wurden wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung vorläufig festgenommen und danach auf freiem Fuß angezeigt.