Zwei Personen bei Zimmerbrand in Wien schwer verletzt

Das Stiegenhaus war voller Brandrauch und zahlreichen Bewohnern war ein möglicher Fluchtweg versperrt.

Wien. Aus bisher unbekannter Ursache ist Donnerstagfrüh in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der Traisengasse in Wien-Brigittenau ein Feuer ausgebrochen, zwei Personen sind dabei schwer verletzt worden. Der Brand entwickelte sich in einer Erdgeschosswohnung, deren Bewohner sich laut Berufsfeuerwehr Wien in Sicherheit bringen konnten, dabei aber schwere Verbrennungen erlitten. Die Feuerwehr löschte, das Landeskriminalamt Wien ermittelt derzeit nach der Brandursache.

Verletzte der Rettung übergeben

Bei ihrer Flucht ließen die Bewohner der Brandwohnung die Türe offen, weshalb das Stiegenhaus rasch bis in den sechsten Stock verraucht war. Nachbarn bemerkten diesen und alarmierten die Feuerwehr. Diese drang mit Löschleitung und Atemschutz vor, machten das Stiegenhaus mit Hochleistungslüftern rauchfrei und kontrollierten die Wohnungen. Einige Türen mussten auch gewaltsam geöffnet werden, um sicherzugehen, dass sich dort keine verletzten Personen befanden. Die Bewohner verhielten sich laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer richtig, blieben in den rauch- und brandfreien Wohnungen und flüchteten nicht durch das verrauchte Stiegenhaus.

Die Verletzten wurden von Feuerwehr und Polizei erstversorgt und von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt. Die Bewohner der Brandwohnung wurden laut Feuerwehr in ein Spital gebracht.