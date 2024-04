Zwei verstecken Geld in Wien

Neue Instagram-Idee verlängert das Suchen nach Ostern. Kleine Geldbeträge finden sich in der ganzen Stadt.

Cash-Hunt nennt sich ein internationales Social-Media-Phänomen, das nun nach Wien schwappte. Zwei anonym auftretende junge Männer begannen vor einigen Wochen auf Instagram unter „Mr.Cashunt“ Geld in der Stadt zu verstecken. Davon machen sie kleine Videos für ihre Community. Die Follower erkennen die Gegend des Versteckes und holen sich das Geld.

Kleine Beträge versteckt © Instagram ×

Freude bereiten

„Der Rekord beim Finden liegt bei zwei Minuten,“ erklärt einer der beiden Influencer im Interview mit OE24. Die Idee dazu sahen sie in Rom und setzten sie in hier um „um den Leuten eine Freude zu bereiten“.

Gutscheine gibt es manchmal auch dazu. © Instagram ×

Follower sind begeistert



Ihre Community wuchs in den 37 Tagen seit dem Start mittlerweile auf 17.000 Follower an und erste Firmen meldeten sich für Kooperationen. Versteckt werden zwischen 20 und 100 Euro und bei Kooperationen auch zusätzlich Gutscheine oder Kleidungsstücke. Teil der Community kann auf Mr.Cashunt jeder werden. Einer der Verstecker meint: „Das Glück kann an jeder Ecke auf Euch warten!“