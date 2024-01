× Wiener Kult-Pizzeria sperrt zu!

Nach 30 Jahren als Gastro-Hotspot schließt der Nobel-Italiener "Regna Margherita" nun seine Pforten.

Es war eine Schock-Nachricht für alle Fans gehobener italienischer Küche, als Donnerstag Nachmittag Luigi Barbaro Jun. auf Instagram die Hiobs-Botschaft verkündete. "Mit bedauernswertem Herzen verkündet die Regina Margherita, ein Wahrzeichen der italienischen Gastronomie in Österreich, nach über 30 Jahren ihren Abschied", schrieb der Gastronom.

"Die Schließung markiert das Ende einer Ära, in der kulinarische Genüsse und herzliche Gastfreundschaft Hand in Hand gingen. Aber öffnet auch die Türen für Neues", postete Barbaro auf Instagram. Eine Nachricht die vor allem in der heimischen Society für Aufregung sorgte, war doch Regina Margherita der Hotspot für Reich und Schön.

Auf Anfrage von oe24 relativiert Junior-Chef Luigi allerdings. "Wir sperren nur für zwei Monate zu, um notwendige Arbeiten durchzuführen und sind dann wieder für unsere geschätzten Gäste da", so der Gastronom. Warum er die Botschaft so dramatisch formulierte begründet Barbaro so: "Wir wollten einfach ein wenig Aufmerksamkeit schaffen."

Somit ist Aufatmen bei den Promis angesagt. Ihr Lieblings-Italiener bleibt auch nach der Renovierung als Gourmet-Hotspot erhalten.