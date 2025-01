Wiener Lernhilfe bietet heuer 1.300 kostenlose Kurse an

Im Jahr 2025 bietet die Wiener Lernhilfe 1.300 kostenlose Lernhilfekurse für bis zu 13.000 Schüler an. Anmeldestart für die kostenlose Nachhilfe und Deutsch-Kurse ist der 13. Jänner.

Am 13. Jänner 2025 startet die Anmeldung für rund 1.300 kostenlose Kurse der Wiener Lernhilfe in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Deutsch Start für Kinder, die neu Deutsch lernen. Das Angebot richtet sich an Schüler der Sekundarstufe 1 (AHS Unterstufe und Mittelschule) sowie Volksschüler. Kursbeginn ist der 10. Februar.

Bedeutung der Initiative

Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr betonte die Bedeutung der Initiative: „Sprache öffnet Türen zu weiteren Bildungsperspektiven. Ohne Sprache, keine soziale Integration, sowohl im Klassenzimmer als auch darüber hinaus. Deshalb ermöglicht die Wiener Lernhilfe auch dieses Semester Kindern durch das kostenlose Fach 'Deutsch Start' einen guten Start ins Leben."

"Mit unserer kostenfreien Lernunterstützung geben wir Kindern von 6 bis 14 Jahren, unabhängig von ihrer finanziellen Herkunft, die Chance auf eine vielversprechende Zukunft. Chancengerechtigkeit ist der Grundstein für eine Gesellschaft, in der jeder seinen eigenen erfolgreichen Weg gehen kann. Um dieses Ziel zu erreichen, erweitern wir seit 2022 kontinuierlich unsere Bildungsangebote für Volksschulkinder, um allen Kindern faire Bildungschancen zu bieten und sie in ihren Träumen und Zielen bestmöglich zu unterstützen“, meinte Wiederkehr weiter.

Bildung für alle

Die Initiative stellt ein Engagement der Stadt Wien dar, Bildungschancen zugänglich zu machen und sprachliche Barrieren abzubauen, um eine inklusive Gemeinschaft zu fördern. "Als Wiener Volkshochschulen stehen wir dafür, 'Bildung für alle' zu ermöglichen. Durch die Förderung der Stadt Wien können wir das auch für Wiens Schüler*innen umsetzen. Private Nachhilfe ist für viele Familien schlichtweg nicht leistbar, weshalb Angebote wie die Wiener Lernhilfe so wichtig sind, um allen Kindern die gleichen Chancen, unabhängig von den finanziellen Ressourcen der Eltern, zu geben“, merkte VHS-Geschäftsführer Herbert Schweiger an.

Die Wiener Lernhilfe wird von der Stadt Wien gefördert und von den Wiener Volkshochschulen seit 2015 umgesetzt. Verschiedene Formate gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder ein:

Für rund 11.000 Schüler*innen der Mittelstufe: 1.100 Lernhilfekurse

Semesterkurse an Wiener Schulen unterstützen langfristig beim Lernen. Insgesamt werden über 1.000 VHS-Lernhilfekurse für mehr als 10.000 Schüler der Sekundarstufe 1 (10 bis 14 Jahre) in Mathematik, Deutsch, Englisch und Deutsch Start angeboten. Deutsch Start richtet sich speziell an Schüler, die neu Deutsch lernen. Für diese Altersgruppe stehen rund 60 Deutsch-Start-Kurse zur Verfügung.

Lernhilfekurse helfen regelmäßig beim Lernen in einem konkreten Fach. Sie finden einmal wöchentlich an über 120 Wiener Schulen statt und dauern zwei Unterrichtseinheiten. Durch den kontinuierlichen Kursbesuch entwickeln Schüler ihre Lerntechniken weiter und festigen das Gelernte.

Für alle, die lieber von zu Hause aus lernen, gibt es zusätzlich 100 Online-Kurse, die in denselben Fächern zur Verfügung stehen. Sie dauern jeweils eine Stunde und fördern auch die digitalen Kompetenzen.

Lernhilfe-Kurse für 1.800 Volksschüler

Die Lernhilfekurse für Volksschüler werden um 26 Kurse aufgestockt. Damit gibt es rund 180 Kurse für bis zu 1.800 Schüler. Hier werden Lerninhalte der Fächer Deutsch, Mathematik und Deutsch Start spielerisch erarbeitet. Die Kurse dauern jeweils 1,5 Stunden und finden überwiegend an VHS-Standorten statt, aber auch an einzelnen Schulstandorten. Über 30 der angebotenen Kurse entfallen auf das Fach Deutsch Start.

Lernen in Kleingruppen

Um die Schüler bestmöglich zu unterstützen, wird bei allen Präsenz-Lernhilfekursen in Kleingruppen von max. 10 Teilnehmer*innen gelernt. An Online-Kursen nehmen maximal 7 Schüler teil.