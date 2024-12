Wienerin (61) gewinnt bei Milliarden-Lotterie

Der Zauber der spanischen Weihnachtslotterie "El Gordo" hat Österreich heuer ein weiteres Mal erreicht.

Eine 61-jährige aus Wien hat sich über den Online-Lotterieanbieter "Lottoland" den Hauptgewinn geholt. Mit der Glücksnummer 72480 darf sich die Gewinnerin über 200.000 Euro freuen. Die Teilnehmerin hat sich über "Lottoland" 1/20 des Loses gesichert und kann das neue Jahr mit finanzieller Flexibilität starten. Ein großartiges Ereignis, das die besondere Verbindung von Tradition und vorweihnachtlicher Freude auf einzigartige Weise unterstreicht.

El Gordo: Ein Fest der Gemeinschaft und Hoffnung

Seit 1812 ist die Ziehung von "El Gordo" ein fester Bestandteil der spanischen Weihnachtstradition. Mit insgesamt 2,7 Milliarden Euro, die 2024 ausgeschüttet werden, gilt sie als die größte Lotterie der Welt. Der Hauptpreis von vier Millionen Euro für ein ganzes Los steht im Mittelpunkt, aber durch die Möglichkeit der Losaufteilung in Fünftel, Zehntel, Fünfzigstel oder sogar Hundertstel können auch kleinere Anteile den Traum vom großen Gewinn wahr werden lassen.

Das besondere an El Gordo sind aber nicht nur die beeindruckenden Gewinnsummen, sondern auch die festliche Ziehung, die jedes Jahr Millionen von Spanierinnen und Spaniern vor die TV-Geräte fesselt. Traditionell ziehen Schulkinder die Zahlen aus zwei großen Lostrommeln und singen die Gewinnnummern vor. Um 11:28 Uhr war es dann so weit, als die Glücksnummer 72480 an sämtlichen Bildschirmen Spaniens erschien: El Gordo ist gezogen! Der wohl schönste Teil beginnt aber erst danach: Dadurch, dass die meisten Lose unter Freunden, Familien oder ganzen Losgemeinschaften aufgeteilt werden, steigen am 22. Dezember Fiestas bis tief in die Nacht und das ganze Land feiert gemeinsam.

Eine Österreicherin erlebt das weihnachtliche Glück

Dank "Lottoland" war es auch heuer wieder möglich, von Österreich aus an der spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen. "Wir freuen uns sehr für die Gewinnerin aus Wien, die nun ein besonderer Teil dieser einzigartigen Tradition geworden ist. 'El Gordo' steht für Hoffnung und Freude - und dieser Gewinn zeigt, dass Träume wahr werden können, ganz unabhängig davon, wo man sich befindet", erklärt Laura Pearson, Vice President Global Corporate Affairs von "Lottoland".

Mit einer Gewinnchance von 1 zu 100.000 auf den Hauptpreis und der Tatsache, dass jedes sechste Los einen der zahlreichen Nebengewinne erzielt, beweist "El Gordo" Jahr für Jahr, dass am Ende nicht nur die Zahlen im Mittelpunkt stehen, sondern auch das Miteinander und die Freude mit den Mitmenschen.

Die nächste Chance?

"Lottoland" ermöglicht es Menschen, online an den größten Lotterien der Welt teilzunehmen. Dazu zählt nicht nur "El Gordo": Neben der spanischen Weihnachtslotterie bietet "Lottoland" auch die Teilnahmemöglichkeit an weiteren beliebten spanischen Lotterien wie „El Niño“ im Jänner, die nach einem ähnlichen Spielprinzip funktioniert, jedoch kleinere Gesamtgewinne ausschüttet. Auch hier können Lose flexibel in unterschiedlichen Anteilen schon ab 4,99 Ꞓ online erworben werden - bequem und ortsunabhängig.