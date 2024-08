Wilde Verfolgungsjagd mit Polizei um Zweiradfahrer

Beide Bikes waren nicht zum Verkehr zugelassen und ohne Beleuchtung versehen.

Zwei Zweiradfahrer haben sich in der Nacht auf Samstag in Gurten (Bezirk Ried im Innkreis) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Die Beamten wurden auf das Moped und das Motorrad aufmerksam, weil sie ohne Rücklicht unterwegs waren. Laut Polizei kam der Mopedfahrer nach einem Motorschaden zum Stehen und wurde in einem Straßengraben aufgegriffen. Der zweite Lenker, ein 18-Jähriger, erschien an der Anhaltestelle, nachdem er vom 16-Jährigen angerufen wurde.

Bei den Fahrzeugen handelte es sich um ein getuntes Moped und ein Motorrad, beide Bikes waren nicht zum Verkehr zugelassen und hatten keine Beleuchtung. Als die Polizisten ihr Blaulicht aktivierten, gaben die beiden vorerst unbekannten Lenker Gas und versuchten zu flüchten. Bei einer Kreuzung missachteten die beiden mit ihren Zweirädern die Stopp-Tafel. Der Lenker des Motorrads bog links ab, der andere fuhr mit seinem Moped weiter Richtung Weilbach.

Die Polizisten verfolgten den Mopedfahrer. Dieser versuchte mit weit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Zweirad zu flüchten, kam aber wegen eines Motorschadens zum Stehen. Daraufhin versuchte der Lenker noch zu Fuß zu flüchten und legte sich in einen Straßengraben. Dort entdeckten ihn die Beamten und brachten ihn zurück zu seinem Gefährt. Auch der zweite Lenker, ein 18-Jähriger, erschien anschließend an der Anhaltestelle, nachdem er vom 16-Jährigen telefonisch kontaktiert worden war.

Anzeigen

Beide werden bei der Bezirkshauptmannschaft Ried angezeigt. Der 16-Jährige hatte sich offensichtlich bei seiner Flucht in den Straßengraben leicht verletzt, verweigerte aber eine Beiziehung der Rettung.