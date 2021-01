“Wirbel um Rassismus-Sager von Wiener U-Bahn-Fahrer“

Die “Wiener Alltagspoeten“ bringt normalerweis mit ihren Sprüchen ihre Leser zum Schmunzeln, doch mit dem aktuellen Posting auf Facebook wurde eine Rassismus-Debatte losgelöst.

Nun wurde einem U-Bahn-Fahrer der Wiener Linien folgender Satz in den Mund gelegt: „Willkommen bei Ihrem Flug von der Türkei nach Wien.“ Die Wiener Linien wollen dem Fall nachgehen: „Bei rassistischen Aussagen verstehen wir keinen Spaß.“

Auf der Facebook-Seite der „Wiener Alltagspoeten“, werden lustige Sprüche veröffentlicht die angeblich gesagt wurden oder Zusendungen die von User im Alltag ausgeschnappt wurden.

Am Montag wurde ein Spruch auf der Facebook-Seite veröffentlicht, wo zufolge ein Fahrer der Linie U1 auf der Fahrt vom Reumannplatz nach Leopoldau durch die Lautsprecheranlage durchgesagt haben soll.

Der “Alltagspoet“ kommentiert nur dazu: „Garantiert klimafreundlicher als eine echte Flugreise.“

Gespaltene Meinung

Ein Großteil der User konnte über diese Aussage schmunzeln, jedoch viele sehen einen klaren Fall von Rassismus. „ Es ist unter aller Sau und völlig egal ob erfunden oder nicht, traurig das ihr überhaupt so einen Mist überhaupt eine Plattform gebt“, wetterten einige User.

Die Betreiber der Wiener-Linien nahmen bereits Stellung und kommentieren: „Wenn jemand so etwas beobachtet, bitte korrekt (Uhrzeit, Datum, Fahrtrichtung) notieren und an uns weitergeben. So können wir dem Fall nachgehen.“

Nun hat sich auch der „Alltagspoet“ dazu geäußert und schreibt: „Es geht bei dieser Seite um eine Abbildung von Wien als Ganzes. Manche finden es gut, wenn auf problematische Aussagen hingewiesen wird, manche wollen lieber nur Schmäh lesen. Wir respektiere beide Ansichten.“