Wird Komet über Österreich sichtbar sein?

Bald könnte ein besonderes Himmels-Spektakel über Österreich zu sehen sein.

"Im Oktober 2024, wird dieser Komet bei uns am Abendhimmel sichtbar", schreibt der "Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut" auf seiner Homepage. Die Rede ist von Tsuchinshan-Atlas – einer hellsten Kometen der letzten Jahrhunderte. Ob er sichtbar sein wird, wird sich zeigen, denn derzeit kommt er der Sonne sehr nahe und es ist möglich, dass er diese Sonnennähe nicht "überlebt" und sich auflöst, so die Experten.

Am Abendhimmel auf der Nordhalbkugel bahnt sich jedenfalls das Himmels-Spektakel an. In wenigen Tagen könnte der Komet mit freiem Auge sichtbar sein. Auf der Südhalbkugel ist die Sensation schon zu sehen, wie Bilder auf X zeigen.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) this morning from New Zealand



Credit Max Inwood pic.twitter.com/600zPiNfU0 — Domenico (@AvatarDomy) September 25, 2024

Komet ab 10. Oktober über Österreich sichtbar?

Tsuchinshan-Atlas bewegt sich nach der Sonnennähe in Richtung Erde und wird am 12. Oktober in einer Entfernung von rund 70 Millionen Kilometern seine "Erdnähe" erreichen. Geht alles gut, wird der Komet ab dem 10. Oktober über Österreich am Abendhimmel tief am Horizont im Westen erscheinen.

Jeden Tag wird er dabei höher über dem Horizont stehen, aber dann rasch wieder schwächer werden, da er sich schnell von der Erde entfernt. "Wir hoffen alle darauf, dass der Komet die Erwartungen erfüllt und eventuell eine so schöne Kometenerscheinung wird wie der Komet West im Jahr 1975. Stefan Pfeiffer konnte damals diesen schönen Kometen am Gahberg – (noch auf Film) fotografieren", so der "Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut".

So sieht man den Kometen

Ein Standort mit sehr tiefer Sicht nach Westen ist wichtig. Am 12. Oktober 2024 ist Sonnenuntergang um etwa 18:20 Uhr. Der Untergang des Kometen erfolgt gegen 19:44 Uhr. Der Komet ist deshalb nur in der Dämmerung für etwa eine Stunde zu sehen. Wichtig sind außerdem eine sehr gute Horizontsicht und sehr klarer Himmel. Die Aufsuchkarte ist für 19 Uhr gezeichnet.

Der Komet steigt im Westen jeden Tag etwas höher über den Horizont und kann auch jeden Tag etwa15 Minuten länger beobachtet werden. Täglich erfolgt der Sonnenuntergang zwei Minuten früher, der Komet wird leider aber schwächer, da er sich schnell von der Erde entfernt, erklären die Experten.