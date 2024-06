Wohnwagen-Einbrecher randalierte und verletzte zwei Polizisten

Zwei Polizisten mussten sich am Landesklinikum Baden behandeln lassen, nachdem sie am Sonntag von einem Einbrecher attackiert worden waren.

NÖ. Grund für die Festnahme des 37-Jährigen aus Möllersdorf war ursprünglich der Versuch, Sonntagmorgen in einen Wohnwagen in der Waltersdorfer Straße einzubrechen. Nun wird jedoch auch wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und schwerer Sachbeschädigung gegen ihn ermittelt. Der Beschuldigte, der in der weiteren Umgebung des Einbruchsorts gefasst werden konnte, widersetzte sich der Festnahme und fügte zwei Polizisten lBlessuren zu. Die beiden mussten deshalb sogar im Landesklinikum Baden ambulant behandelt werden.

Randale stellte Arrestzelle auf den Kopf

Nach der - trotz Gegenwehr - geglückten Festnahme, an der auch die Schnelle Interventionsgruppe beteiligt gewesen war, wurde der 37-Jährige in eine Arrestzelle gebracht. Beruhigt hatte sich der mutmaßliche Einbrecher dort aber offenbar noch immer nicht. Polizeiangaben zufolge randalierte er in der Zelle und soll dabei die Wasserspülung bei einem WC beschädigt haben. Der mehrfach vorbestrafte Beschuldigte verweigerte bei der Einvernahme die Aussage.