Zwei 13-Jährige - drei Raubüberfälle an einem Tag

Beachtliche kriminelle Energie bewiesen zwei 13-Jährige, die bei einem Shopping-Ausflug von Graz nach Seiersberg drei Jugendliche beraubt haben sollen.

Stmk. Die Raubserie ereignete sich bereits am 12. November 2024. Doch es dauerte ein bisschen, sie auszuforschen - falls sie sich bereits in Sicherheit gewiegt haben, wurden sie von den Behörden eines Besseren belehrt. Auf die Spur war die Polizei dem Duo vor allem aufgrund von Überwachungskameras gekommen.

Zuerst nur einen Euro verlangt

Konkret sollen die beiden Freunde, ein Österreicher und ein Rumäne - beide 13 -, die in Graz leben, in Seiersberg an besagtem Dienstag gegen 16 Uhr am Parkplatz eines Einkaufszentrums sowie einer dort naheliegenden Tankstelle zugeschlagen haben. in beiden Fällen fragten sie zunächst, ob ihr Gegenüber einen Euro übrig hätten - als die Opfer (14 und 16) aushelfen wollten, wurden sie ausgeraubt. Dabei sollen die Angreifer verbal, jedoch mit der ernst zu nehmenden Androhung ein Messer zu verwenden, die Jugendlichen eingeschüchtert haben.

Die beiden 13-Jährigen sollen zudem für einen weiteren Raub am selben Tag beim Bahnhof Don Bosco in der Landeshauptstadt verantwortlich sein. Sie wurden angezeigt. Da sie aber nicht strafmündig sind, wird höchstens das Jugendamt bei ihren Eltern vorbeischauen.