Sich auf das Coronavirus testen zu lassen, ist heute nur eingeschränkt möglich.

So haben sich die Mitarbeiter*innen der Teststraße Schönbrunn ihre Premiere nicht vorgestellt: Aufgrund des starken Windes kann das "Drive In" beim Schönbrunner Busparkplatz derzeit noch nicht in Betrieb gehen, geöffnet ist nur die Orangerie der Schlosses, in der sich Fußgänger*innen testen lassen können. Auch die Teststraße beim Ernst-Happel-Stadion ist derzeit wegen des Sturmes gesperrt. Es heißt, dass die Sperren wahrscheinlich noch bis zum frühen Nachmittag gelten werden.

Eine ähnliche Sperre hatte es bereits am vergangenen Samstag gegeben, als die Teststraße beim Stadion ebenfalls wegen Wind geschlossen werden musste. Die einzige andere derzeit stattfindende Outdoor-Großveranstaltung, der Wiener Eistraum, kann weiterhin geöffnet bleiben, da sich die Eisfläche weitgehend im Windschatten des Rathauses befindet.