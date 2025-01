Zwei Eisläufer (22,23) am Weißensee eingebrochen

Waren im gesperrten Bereich unterwegs - Rettung nach mehreren Minuten im Wasser

Zwei niederländische Schlittschuhläufer, 22 und 23 Jahre alt, sind am Samstag in einem für Eisläufer gesperrten Bereich des Kärntner Weißensees im Eis eingebrochen. Zwei Männer kamen den beiden zu Hilfe, es gelang ihnen, die beiden aus dem Wasser zu retten. Nach der Erstversorgung lehnten die unterkühlten Sportler weitere ärztliche Hilfe ab und wurden in häusliche Pflege entlassen, teilte die Polizei mit.

Ab Mittag waren die beiden Eisläufer für etwa eineinhalb Stunden in dem gesperrten Bereich unterwegs, als plötzlich das Eis unter ihnen nachgab. Ein dritter holländischer Staatsangehöriger, der am Ufer war, hörte die Hilferufe der beiden und setzte die Rettungskette in Gang. Ihm kam ein 34 Jahre alter Mann aus Wien zu Hilfe: Er holte ein Ruderboot vom Ufer und schob es gemeinsam mit dem Niederländer 200 Meter weit über das Eis zu den Verunfallten. Dort warf der 34-Jährige ihnen ein Seil zu, mit dem sie schließlich nach mehreren Minuten aus dem kalten Wasser gerettet wurden.