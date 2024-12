Zwei Glückspilze knacken Weihnachts-Jackpot

Zwei Spielteilnehmer nutzten die Gunst der Stunde und knackten "noch schnell" vor Weihnachten den mit mehr als 1,9 Millionen Euro gefüllten Lotto Jackpot.

Die beiden Gewinner kommen aus dem Industrieviertel in Niederösterreich bzw. aus dem Innviertel in Oberösterreich und erhalten für ihre "sechs Richtigen" jeweils rund 956.000 Euro, wie die Österreichischen Lotterien berichten.

Den Fünfer mit Zusatzzahl gab es am vergangenen Sonntag viermal. Somit gehen jeweils rund 33.800 Euro je einmal nach Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg und Salzburg. Während drei Gewinn per Quicktipp erzielt wurden, gelang der Salzburgerin bzw. dem Salzburger der Gewinn mit dem System 0/08, was nochmals zusätzliche Gewinne im Ausmaß von rund 6.000 Euro brachte.

LottoPlus

LottoPlus endete am Sonntag ohne Sechser. Da die Gewinnsumme des Sechser-Topfes wieder auf die Gewinner eines Fünfers aufgeteilt wurden, gewannen hier 72 Spielteilnehmer:innen jeweils rund 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Drei Spielteilnehmer:innen hatten die richtige Joker-Zahl auf ihren Wettscheinen, und dazu auch das „Ja“ angekreuzt. Mehr als 76.600 Euro gehen somit je einmal nach Tirol, in die Steiermark und ins Burgenland. Die Gewinnerin bzw. der Gewinner aus dem Burgenland tat gut daran, von der mehrfachen Joker-Möglichkeit Gebrauch zu machen und spielte acht Joker Tipps. Der fünfte davon passte exakt.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2024

2 Sechser zu je EUR 955.593,30

4 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.826,40

76 Fünfer zu je EUR 1.954,80

291 Vierer+ZZ zu je EUR 145,80

3.999 Vierer zu je EUR 66,30

6.297 Dreier+ZZ zu je EUR 16,80

66.966 Dreier zu je EUR 6,70

238.538 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,50

Lotto Gewinnzahlen: 3 25 30 34 41 44 Zusatzzahl 17

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2024

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt

72 Fünfer zu je EUR 4.973,40

3.774 Vierer zu je EUR 16,00

56.023 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 8 9 17 20 30

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 22. Dezember 2024

3 Joker zu je EUR 76.607,00

11 mal EUR 10.000,00

94 mal EUR 1.000,00

952 mal EUR 100,00

10.042 mal EUR 10,00

104.306 mal EUR 2,00

Joker Zahl:5 8 4 9 4 3

Alle Angaben ohne Gewähr