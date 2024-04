Zwei Minderjährige (12, 14) rauben Buben mit Messer aus

Der 14-Jährige wurde festgenommen, der 12-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Am Freitag um etwa 21.15 Uhr ereignete sich ein brutaler Raub in Wien-Alsergrund. Zwei minderjährige Syrer (12, 14) sollen laut Polizei fünf Buben im Alter zwischen 10 und 15 Jahren im Bereich einer Bushaltestelle mit einem "Butterfly"-Messer bedroht haben. Das Angreifer-Duo raubte einem der Opfer ein Smartphone, Bluetooth-Kopfhörer und Kleidung. Auf einen weiteren Buben schlugen die zwei ein und verletzten ihn dabei – er musste in einem Spital behandelt werden.

Polizisten der Polizeiinspektion Bolzmanngasse hielten die mutmaßlichen Täter in der Nähe der Tatörtlichkeit an. Der 14-Jährige wurde festgenommen, der 12-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Das "Butterfly"-Messer hatten die Tatverdächtigen weggeworfen. Die Polizei fand das Messer bei einem Stöbereinsatz durch die Polizeidiensthundeeinheit.