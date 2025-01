Zwei Schafen brutal die Ohren abgetrennt

Auf einer Weide in Riefensberg (Vorarlberg) wurden in der Nacht auf Sonntag drei Schafe schwer verletzt, zwei von ihnen wurden die Ohren abgetrennt. Alles sieht nach einem brutalen Fall von Tierquälerei aus.

Vrlbg. Zutiefst geschockt postet die Besitzerin die Zwergschafe Fotos des grausamen Angriffs auf sozialen Medien: "Zwei Schafen wurden die Ohren abgeschnitten, ein weiteres schwer verletzt. Luci überlebte diese Nacht leider nicht und Wölkchen kämpft um ihr Leben." Ein drittes Schaf hat Schnitte im Gesicht.

Bis der Vorfall geklärt ist, dürfen die anderen Zwergschafe der Herde von Sabine D. nicht ins Freie. © facebook ×

Was genau auf einer Wiese in Riefensberg, Bach, in Richtung Hochlitten passiert sein mag, ist noch völlig unklar. Wie die Polizei gegenüber dem ORF bestätigte, wird in alle Richtungen ermittelt. Verstümmelung und Tierquälerei seien demnach nicht ausgeschlossen, aber auch nicht der Angriff durch ein anderes Tieres. DNA-Proben wurden in ein Labor geschickt, in frühestens einer Woche soll das Ergebnis vorliegen.

Die Besitzerin Sabine D. hofft, dass die brutale Attacke schnell aufgeklärt wird : "Wir sind dabei, die Daten einer Wildtierkamera in der Nähe auszuwerten." Inzwischen gibt es wenigstens eine gute Nachricht: "Wölkchen wird jeden Tag von der Tierärztin betreut und ist auf dem Weg der Besserung."