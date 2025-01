Pony versehentlich erschossen - Dusel-Jäger bleibt straffrei

Tödliche Verwechslung: Jäger schoss in der Nacht auf Pony Bei einer Nachtjagd im Bezirk St. Pölten in Niederösterreich kam es am Donnerstag zu einer folgenschweren Verwechslung. Ein Jäger schoss auf ein Pony, das er für ein Wildschwein hielt. Das Tier musste daraufhin eingeschläfert werden.