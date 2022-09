Zwei Väter an nur einem Tag ermordet

Mord 1: Drama in Tirol. Mord 2: Tödlicher Streit auf Segelschiff.

Vorarlberg. So viel ist bisher über das Vater-Sohn-Drama am Bodensee bekannt: Am Mittwochnachmittag lief ein privates Boot den Hafen Marina Rheinhof in Altenrhein in der Schweiz an und crashte dabei gegen eine Wand. Auf dem Schiff befand sich eine lebensgefährlich verletzte Person, ein 77-jähriger Österreicher aus Vorarlberg – der, wie sich herausstellte, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden war. Er verstarb noch auf seinem Schiff.

37-Jähriger sprang nach Tat von Autobahnbrücke

Suizid. Die Suche nach dem zunächst unbekannten Täter erübrigte sich kurz danach, als eine zweite Meldung die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen erreichte. Demnach war ein Mann von einer Brücke auf die Autobahn A 1 bei Staad gesprungen – bei dem es sich um den Sohn (37) des Mordopfers von Altenrhein handelte. Er hatte Suizid begangen.

Alles deutet darauf hin, dass der Selbstmörder der Mörder seines eigenen Vaters gewesen ist, nach der Tat flüchtete und sich selbst richtete. Die Ermittlungen zur Todesursache und zu den Verletzungen dauern noch an – Hintergründe und Motiv dürften in familiäre Abgründe führen.

Zweites Verbrechen am eigenen Vater:



Mordalarm – Sohn (38) beichtet Polizisten Bluttat

Wohl mit einem Messer tötete der Angreifer seinen 63-jährigen Vater.

Tirol. Verwandte des Opfers hatten am Mittwochabend um 20 Uhr Polizei und Rettung alarmiert. Die Anrufer befürchteten einen Unglücksfall, weil man den 63-Jährigen schon seit Montagmittag nicht mehr erreichen konnte. Die Kripo verschaffte sich mit Unterstützung der Florianis über den Balkon Zugang zur Wohnung. Dort fand sie die Leiche des Tirolers. Aufgrund der Auffindungssituation und erster Erhebungen bestand sofort der Verdacht auf ein Gewaltdelikt – der sich insofern mehr als erhärtete, als sich der Sohn (37) des Getöteten, der massive Schnittverletzungen aufwies, selbst auf der In­spektion am Innsbrucker Flughafen stellte und den Beamten beichtete, einen Mord begangen zu haben. Ursache und Hintergründe sind noch sehr diffus.