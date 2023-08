Zwischen Unwettern: Hochzeit in Kärnten

''Nach unzähligen kräfteraubenden Stunden im Hochwasser-Einsatz, konnten wir heute Vormittag wiederum schöne Momente miterleben'', berichtet die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal von der Hochzeit eines Kameraden.

Kärnten. Zwei Tage lang waren zahlreiche Feuerwehren Kärntens im Unwetter-Einsatz. Nach unzähligen und kräfteraubenden Stunden im Hochwasser-Einsatz, durften die Feuerwehrleute von St. Andrä im Lavanttal auch einen schönen Moment erleben, wie sie auf Facebook berichten. Sie feierten die Hochzeit eines Kameraden. Zwischen Unwettern gaben sich Feuerwehrkamerad HFM Christian Peter Ratschnig und seine Janine das Ja-Wort. Die Trauung fand in der in der Basilika Maria Loretto in St. Andrä im Lavanttal statt.

"Nach der Trauungszeremonie wurden die geladenen Hochzeitsgäste von der Feuerwehr St Andrä sowie von der Hauptfeuerwache Villach empfangen. Die Feuerwehrkameraden hatten nach der Kirche einen luftgefüllten Schlauchbogen als Spalier aufgebaut und geleiteten die Brautleute zu einer Geschicklichkeitsprüfung", berichtet die Feuerwehr St. Andrä im Lavanttal.

Schlauchbogen als Spalier

Bei der Geschicklichkeitsprüfung ging es darum, ein Ei mittels hydraulischen Rettungsgerät (Spreizer) von einem Verkehrsleitkegel aufzunehmen und 2 Meter auf einen anderen Verkehrsleitkegel zu transportieren. Im Anschluss ging es dann mit der Teleskopmastbühne (TM37) der Wolfsberg hoch hinaus.

"Liebe Janine, lieber Christian, die Kameradinnen und Kameraden der FF St Andrä gratulieren herzlich zu eurer Vermählung und wünschen Euch für eure gemeinsame Zukunft viel Glück und alles Gute!", beglückwünschten die Feuerwehrleute das frischgebackenen Brautpaar.