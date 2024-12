Gegen Raser: Trauner Ortschef lässt Parkplatz sperren

Die Parkdauer am Hofer-Parkplatz wird erfasst.

So will nun Traun gegen Autoposer und Raser vorgehen: „Nach intensiven Verhandlungen mit allen Beteiligten sind wir der Lösung ein Stück näher gekommen: Das Parken am Hofer-Parkplatz in Traun ist ab sofort außerhalb der Öffnungszeiten verboten und die Parkdauer wird automatisch erfasst“, sagt der Trauner Bürgermeister Karl-Heinz Koll (ÖVP).

Dieser Schritt ermögliche auch der Polizei mehr Handlungsspielraum. „Bei vollem Verständnis dafür, dass junge Menschen Räume brauchen - ich habe null Toleranz für massive Lärmbelästigung und gefährliches Verhalten auf unseren Straßen“, spricht Koll klare Worte.

Für die Anrainer auf der Trauner Kreuzung werde dieser Schritt endlich etwas Entlastung bringen, dennoch sei die Sperre nur ein Teil der Lösung, denn es brauche eine nachhaltige Vorgehensweise für die gesamte Raser-Problematik auf der B1. Koll will mit Nachbargemeinden, Polizei und Land OÖ kooperieren.