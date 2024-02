Grippe-Welle nimmt Fahrt auf: Arzt rät jetzt zur Maske

Die Grippe-Welle crasht die Semesterferien: Die Zahl der Infizierten steigt von Woche zu Woche

Die aktuellen Krankenstandszahlen der Österreichischen Gesundheitskassa (ÖGK) – für Angestellte und arbeitslos Gemeldete – zeigen: Die Grippe-Welle hat ausgerechnet zum Start der Semesterferien in fast allen Bundesländern an Fahrt aufgenommen: Insgesamt wurden in der Kalenderwoche 5 schon 8945 Krankenstände mit echter Grippe gemeldet – in der Kalenderwoche 4 waren es noch 7225 Influenza-Krankenstände. Das macht einen Anstieg von rund 24 Prozent!



Chefarzt rät zu Maske und Abstand halten

„Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff“, stellt auch ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter fest. Er rät zum „Maske tragen, Abstand halten und regelmäßig Hände waschen.“

Denn auch die grippalen Infekte wüten immer mehr. So waren in der Vorwoche über 100.000 Österreicher deswegen krank gemeldet. Dazu kommen noch 4.980 Corona-Kranke in der Vorwoche. Das macht insgesamt 296952 Krankenstände in ganz Österreich.

OÖ vor NÖ und Wien als Grippe-Hotspots

Nach Bundesländern betrachtet, bleibt OÖ der Viren-Hotspot des Landes – mit 2.290 Grippe-Kranken liegt OÖ vor Niederösterreich (1679 Grippe-Kranke) und Wien (1.433 Fälle). Lediglich in den Bundesländern mit weniger Bevölkerungsdichte wie Burgenland und Kärnten ist die Zahl mit jeweils 194 Grippe-Krankenständen noch niedrig.