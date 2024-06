Großeinsatz: Brennendes Auto entzündet Hotel

Ein in Brand geratenes Auto vor einem Hotel hat in Bezau für einen Großeinsatz der örtlichen Feuerwehr gesorgt.

In Bezau im Bregenzerwald ist es Sonntagfrüh im Dorfzentrum zu einem spektakulären Brandeinsatz von über 100 Feuerwehrleuten gekommen. Ein vor einem Hotel geparkter Pkw war in Brand geraten, die Flammen schlugen auf das Gebäude über, dessen Dachstuhl und Fassade schwer beschädigt wurden. Elf Hotelgäste und Angestellte mussten aus dem Haus evakuiert werden, so die Feuerwehr.

Warum das Auto gegen 6.00 Uhr zu brennen begann, ist noch ungeklärt. Das Feuer an der Fassade war rasch unter Kontrolle gebracht, im Dachstuhl war die Feuerwehr jedoch noch länger mit der Bekämpfung von Glutnestern beschäftigt