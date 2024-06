Nach Brand in Perg: Feuerteufel am Werk

Der Sachverständige konnte einen technischen Defekt ausschließen, die Polizei geht einem konkreten Verdacht nach: Es war Brandstiftung.

OÖ. Nach einem Feuer am Freitagabend im Keller eines Mehrparteienhauses in Perg wird wegen Brandstiftung ermittelt. Die Brandermittler der Polizei und ein Sachverständiger haben am Samstag bei der Besichtigung der Brandstelle festgestellt, dass kein technischen Defekt für den Brand verantwortlich ist. Vielmehr könne eine Brandlegung keineswegs ausgeschlossen werden, berichtete die Polizei Oberösterreich.

52 Feuerwehrleute waren am Freitagabend kurz vor 18.00 Uhr zu dem Brand im Keller eines Mehrparteienhauses ausgerückt, um das Feuer zu löschen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits dichter, schwarzer Rauch aus dem Keller. Ein Atemschutztrupp arbeitete sich Stück für Stück durch den starken Rauch in den Keller vor. Um 19.15 Uhr konnte "Brand Aus" gegeben werden. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.