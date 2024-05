19-jährige Feuerwehrfrau gesteht Brandstiftungen

Eine 19-Jährige hat mehrere Brandstiftungen im Raum Goldwörth und Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) gestanden. Sie selbst ist Mitglied der Feuerwehr.

Oberösterreich. Die Polizei konnte eine Serie von Brandstiftungen im Raum Goldwörth und Feldkirchen an der Donau (Bezirk Urfahr-Umgebung) klären und nahm eine 19-jährige Verdächtige in der Wohnung ihrer Eltern fest. Die junge Frau, die selbst Mitglied der Feuerwehr ist, habe gestanden, mehrere Brände in der Region gelegt zu haben, wie "ORF" unter Berufung auf die Polizei berichtet. Die Verdächtige habe bislang kein Motiv für die Taten genannt. Sie wurde in die Justizanstalt Linz gebracht.

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Brände die Feuerwehren im Bezirk beschäftigt. So war etwa in der Nacht auf Montag das Nebengebäude eines Bauernhofes in Goldwörth völlig abgebrannt. Die zehn Feuerwehren mit 170 Einsatzkräften konnten das Übergreifen auf das Wohngebäude verhindern.

Zuvor brannten bereits ein Stadel und ein Holzstoß in den Nachbarorten Feldkirchen und Goldwörth. Da bei der Scheune Brandbeschleuniger verwendet wurde, liefen die Ermittlungen des Landeskriminalamtes auf Hochtouren.