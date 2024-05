Klima-Kleber von Auto angefahren

Am Samstag eskalierte ein unangekündigter Klima-Protest: Ein Demonstrant wurde von einem Auto leicht touchiert. Insgesamt wurden drei Demonstranten von Passanten und Autofahrer leicht verletzt.

Vorarlberg. Zum heutigen Start des Pfingstwochenendes haben Klima-Aktivisten der Gruppen "Letzte Generation und Extinction Rebellion" auf mehreren Autobahnen, Transitgrenzübergängen und Passstraßen landesweit protestiert. In Vorarlberg eskalierte eine Demonstration – aufgebrachte Passanten und Autofahrer verletzten dabei drei Aktivisten.

© Letzte Generation ×

Um 10 Uhr starteten insgesamt 15 Aktivisten der "Letzten Generation und Extinction Rebellion" beim Grenzübergang Lustenau/Au (CH) sowie beim Kreisverkehr Hohenems (A14) ebenfalls Grenznähe zur Schweiz/Diepoldsau zwei Protestaktionen. In Hohenems besetzten insgesamt sieben Teilnehmer den Kreisverkehr der Autobahnauf- bzw. abfahrt und dadurch auch die Verbindung zum Grenzübergang Diepoldsau. Die Aktivisten blockierten den Verkehr, in dem sie sich auf die Fahrbahn setzten und sich teilweise auch festklebten. Innerhalb kürzester Zeit entstand eine massive Verkehrsstörung auf der Autobahn (A14) sowie der Diepoldsauerstraße und brachte den gesamten Verkehr in diesem Bereich zum Erliegen. Verkehrsumleitende Maßnahmen waren letztendlich nur bedingt möglich, berichtet die Polizei.

Drei Aktivisten von Passanten und Autofahrern verletzt

Aufgebrachte Passanten beziehungsweise Autofahrer versuchten zum Teil die Demonstrierenden von der Straße zu entfernen, was die Versammlungsteilnehmer nicht von ihrem Protest abbringen konnte. Ein Demonstrant wurde von einem Auto leicht touchiert, als der Lenker seine Fahrt fortsetzen wollte. Die Versammlung wurde von der Vertreterin der BH Dornbirn aufgelöst. Da die Klima-Aktivisten trotz Auflösung den Versammlungsort nicht verlassen wollten, mussten sie von der Fahrbahn losgelöst und von Beamten von der Fahrbahn weggetragen werden. Drei Klima-Aktivisten wurden durch die Handlungen der Passanten/Autofahrer leicht verletzt (Abschürfungen). Ein Aktivist musste kurzfristig festgenommen werden.

Blockade auch in Lustenau

In Lustenau blockierten ebenfalls acht Teilnehmer den Grenzübergang und blockierten den gesamten Verkehr, in dem sie sich teilweise an die Fahrbahn festklebten. Die Autofahrer wurden weitläufig über die Grenzübergängen Höchst und Wiesenrain umgeleitet, womit ein Verkehrschaos vermieden werden konnte. Beim Eintreffen der Behördenvertretung der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn wurde die Versammlung von Aktivisten selbstständig aufgelöst. Im Einsatz waren 30 Polizisten.

© Letzte Generation ×

Wichtige Straßenverbindungen blockiert

Laut ÖAMTC blockierte die "Letzte Generation" in den drei westlichen Bundesländern wichtige Straßenverbindungen. In Salzburg klebten sich rund ein Dutzend Protestierende bei Hallein auf die zugestaute Tauernautobahn A10, diese Kundgebung war nach gut einer Stunde zu Ende. Ebenfalls versperrt wurden in Vorarlberg im Bereich Hohenems die L203 und die Autobahnabfahrten der A14 und in Tirol der Fernpass (B179).