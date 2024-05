Ex-ÖSV-Star sorgte mit Klimaklebern für Eklat

Jürgen Czernohorszky wurde vom einstigen Ski-Ass Julian Schütter wegen der Länder-Blockade des EU Renaturierungsgesetzes öffentlich konfrontiert: "Unterstützung für Renaturierungsgesetz - ja oder nein?"

Kaum hatte Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky die Veranstaltung "Wien New Deal" im Rahmen der Wiener Klima Biennale eröffnet, meldete sich Julian Schütter (26) aus dem Publikum zu Wort. Der ehemalige Skiprofi verlautbarte: „Österreichs Umweltlandesräte blockieren gerade unsere Überlebenschancen auf europäischer Ebene, Herr Czernohorszky.“ Und wies auf einen kürzlich vom WWF veröffentlichten Brief hin, in dem 170 österreichische Wissenschafter dagegen aufbegehren.

"Das EU-Renaturierungsgesetz, ein Kernstück des EU Green Deals und Meilenstein im europäischen Klima- und Biodiversitätsschutz, scheitert gerade an der geschlossenen Blockadehaltung der österreichischen Bundesländer. Nur ein einziger Umweltlandesrat, der seine Position ändert, würde es dem Umweltministerium verfassungsrechtlich ermöglichen, dafür zu stimmen und eine Mehrheit herzustellen", so Schütter.

"Werden Sie das Renaturierungsgesetz ab jetzt aktiv unterstützen - ja oder nein?", ging der einstige Skifahrer schließlich auf Konfrontationskurs. Czernohorszks Reaktion: "Es ist kompliziert". Die Letzte Generation, für die sich der Schütter schon länger stark macht, war mit dieser Antwort nicht zufrieden. Schließlich verließ Schütter die Veranstaltung.

Der Letzten Generation nach zementiert Czernohorszkys Blockadehaltung die Untätigkeit der Regierung in der eskalierenden Klimakrise. Die Stimme des Umweltstadtrats würde demnach von besonders großer Bedeutung sein.