Polizei räumt Pro-Palästina-Camp im Alten AKH

Die Polizei hat am späten Mittwochabend mit der Räumung des Pro-Palästina-Protestcamps auf dem Campus der Universität Wien auf dem Gelände des Alten AKH im Bezirk Alsergrund begonnen.

Zuvor hatten Aktivisten per Mail mitgeteilt, "rund 200 Polizisten" hätten das Camp der Studierenden umstellt und den Protestierenden eine 15-minütige Frist zum Verlassen des Gelände gegeben.

Vor dem Campus versammelten sich nach Angaben eines APA-Kameramanns an Ort und Stelle mehr als 100 Menschen, die sich mit den Protestierenden solidarisch zeigten. Sie skandierten Slogans und blockierten Verkehr auf der Alser Straße. Ob sie neu hinzukamen oder ob es sich bei ihnen um pro-palästinensische Demonstranten handelte, die das Camp bereits verlassen hatten, war zunächst unklar.

Die Polizei räumt in diesem Augenblick endlich das antisemitische "Pro- Palästina Camp" im alten AKH. Es gibt sogar einen Livestream, der ist aber ziemlich gaga.????‍????



Soebem brüllt die Kommentatorin ins Micro, dass ganz Österreich auf der Simeite Palästinas sei, wie man hier ja… pic.twitter.com/1erTHCpc7L — Legalitätsprinzip (@art18bvg) May 8, 2024

Am Montag hatten laut Polizeiangaben im Anschluss an eine "Pro-Palästina"-Demonstration 100 Personen am Campus der Universität Wien am Alten AKH ihre Zelte aufgeschlagen. Die Uni Wien distanzierte sich "entschieden" von den Anliegen der Protestierenden. An Universitäten in den USA und auch in Europa waren zuvor ebenfalls Lager errichtet worden und Gebäude besetzt worden. Bei deren Räumung kam es teils zu Gewalt.