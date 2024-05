Peinliche Casino-Räuber müssen für Jahre in den Knast

Die Männer wollten bei dem Überfall einen Räuber nachahmen, der beim gleichen Casino mit 100.000 Euro davonkam. Sie verhielten sich bei ihrem Coup aber ziemlich ungeschickt.

Diesen fehlgeschlagenen Raub wird wohl ganz Wien nicht vergessen. Am 17. April 2023 versuchten mehrere Räuber das WinWin-Casino im Böhmischen Prater zu überfallen. Bewaffnet waren die Täter mit einer Softgun. Als der Security vor Ort sich ihnen in den Weg stellte und einen Warnschuss abgab, flüchteten die Männer.

© Viyana Manset Haber ×

Dabei stolperte einer von ihnen in der Hektik über die Stiegen und verlor dabei seine Waffe. Außerdem warfen die Täter ihre Sturmhauben achtlos weg. Die Polizei konnte DNA-Spuren sicherstellen. Drei Angeklagte mussten sich am Dienstag wegen Raubes vor dem Landesgericht Wien verantworten.

Auf die Idee zu ihrem Coup kamen sie aufgrund eines Zeitungsberichtes, aus dem hervorging, dass ein anderer Räuber bei seinem Überfall auf genau dieses Casino 100.000 Euro erbeutet hatte (siehe Bild oben).

Wollten anderen Räuber nachahmen

Der Nachahmungsversuch ging allerdings in die Hose. Ein Schöffensenat unter dem Vorsitz von Martina Krainz verhängte nun über einen 26 Jahre alten Kampfsportler vier Jahre Haft.

Ein 25-Jähriger, der seinen Angaben zufolge auf "schnelles Geld" aus war, erhielt dreieinhalb Jahre, ein 23-Jähriger, der im letzten Moment mit ins Boot geholt worden war, fasste zweieinhalb Jahre aus.

Die drei Männer, die in der Verhandlung umfassend geständig waren, waren mit den Urteilen ebenso einverstanden wie der Staatsanwalt. Ein am gescheiterten Raub mitbeteiligter 20-Jähriger war in einem vorangegangenen Verfahren als junger Erwachsener separat - ebenfalls rechtskräftig - zu dreieinhalb Jahren verurteilt worden.