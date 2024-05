Gegendemonstranten erreichen Pro-Palästina-Camp im Alten AKH

oe24 im „Pro Palästina“-Protestcamp an der Uni Wien Seit Wochen gibt es pro-palästinensische Proteste an Hochschulen in den USA und Frankreich. Nun haben „Pro Palästina“-Camper in Wien ein Zeltlager errichtet. Die Uni Wien und die ÖH distanzierten sich davon. oe24 war vor Ort im Zeltlager.